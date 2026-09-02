Schinocca defiende que el Elche ha hecho "un gran mercado"

Pedro Schinocca, director general del Elche, hizo balance del mercado de fichajes en clave franjiverde en la zona mixta del Martínez Valero. La ventana veraniega se cerró con las incorporaciones de Kevin Lomonaco y Thomas Lemar, además de los carrileros Roy Revivo y Rubén Sánchez. David Affengruber se marchó al Fulham de Álvaro Arbeloa.

El dirigente argentino defendió que el Elche ha hecho "un gran mercado", remarcando la gran cantidad de operaciones que se han realizado en estos meses: "Hemos estado activos". Sobre la marcha de Affengruber, admitió que el austríaco pidió salir en las últimas horas.

El fichaje de Thomas Lemar, cedido por el Atlético de Madrid, fue una de las sorpresas de la jornada. "Seguramente este miércoles se incorporará", afirmó Schinocca. Respecto a Lomonaco, se trata de un central procedente de Independiente que llega para suplir la baja de David Affengruber.

A pesar de que se había admitido que el Elche buscaba portero, no ha llegado otro guardameta al Martínez Valero. "Estamos contentos con Dituro e Iturbe", aseveró el director general. Además, también se mostró satisfecho con la delantera con los nombres propios de Fer Niño, Abiel Osorio y Ezequiel Ponce.

Por último, reconoció que se hubiese estudiado alguna oferta por Bambo Diaby, un futbolista que ha estado en la rampa de salida. Al final el central ha preferido quedarse en el Elche, a pesar de que va a tener difícil disponer de minutos. En las tres primeras jornadas se ha quedado fuera de la lista de convocados.