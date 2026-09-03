ENTREVISTA EN ONDA CERO

Elche: Héctor Díez formalizará este viernes su candidatura a las Primarias del PSOE

Es el paso previo para ser el alcaldable por la formación política de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027

Felipe Canals | David Alberola García

Elche |

Héctor Díez, portavoz del PSOE en Elche.
Héctor Díez, portavoz del PSOE en Elche. | Onda Cero

Héctor Díez formalizará este viernes el registro de su candidatura al proceso de Primarias en el PSOE de Elche para optar a ser el candidato de la formación política a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027. Así lo ha adelantado hoy el también portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche en una entrevista en ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’.

Díez va a registrar su candidatura en el primer día de plazo de presentación de las opciones que quieran participar en el proceso de Primarias entre la militancia de los socialistas ilicitanos para la elección del alcaldable en Elche. Ese plazo se extenderá hasta el lunes.

La vivienda, la educación, dar voz a las minorías y la promesa de la construcción de un centro de salud en la pedanía de Torrellano son algunos de los ejes e iniciativas en las que Díez incidirá en caso de ser el alcaldable del PSOE a las elecciones municipales de 2027.

Por otro lado, el portavoz del grupo municipal del PSOE ha cargado contra el alcalde de Elche, Pablo Ruz, del PP, al que, entre otros asuntos, ha acusado de estar “derrochando” dinero público. También ha admitido la 'polarización' existente en el mundo de la política y las consecuencias que la falta de diálogo puede tener en la ciudadanía.

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