El Elche, "abierto" a reforzar la delantera solo si aparece una oportunidad que "mejore" lo que ya hay

Al Elche le queda una ficha libre tras el cierre del mercado y solo se podría utilizar para firmar a un futbolista que se encuentre sin equipo a estas alturas. La opción no está descartada. De hecho, el director general del club franjiverde ha aprovechado la presentación de Roy Revivo para asegurar que el Elche está "abierto" siempre que aparezca una opción que "mejore" lo que ya hay.

Pedro Schinocca ha evitado confirmar si se buscaría un portero o un delantero en el caso de ir a por un jugador en paro, pero parece que la meta está cubierta con Matias Dituro y Alejandro Iturbe. El dirigente argentino ha admitido que no se ha firmado a un guardameta porque no se ha encontrado uno que se ajustase al perfil que demandaban.

La delantera parece algo corta de efectivos, aunque desde el Elche aseguran que están "satisfechos" con el ataque. Al hilo de la posibilidad de incorporar un '9' del 'mercado de parados', a Schinocca se le ha preguntado por Mauro Icardi. El director general ha negado que se hayan producido contactos con el entorno del punta argentino.

Schinocca ha aprovechado la rueda de prensa para insistir en que están "contentos" con el balance del mercado y ha recalcado que el club ha hecho una gran inversión, cifrándola por encima de los 20 millones de euros. También ha pedido unión tras el complicado inicio liguero.

El Elche ya prepara el partido de este lunes ante la Real Sociedad. Revivo, Lemar y Rubén Sánchez han completado su primer entrenamiento a las órdenes de Martín Anselmi, mientras que en el Elche esperan la llegada de Lomonaco para este sábado. Apuntan a formar parte de la convocatoria contra los donostiarras.