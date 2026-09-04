El Ayuntamiento de Elche adjudica la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio incrementando hasta los 5,3 millones de euros su presupuesto

El Ayuntamiento de Elche ha adjudicado la prestación del nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) cuyo montante económico crece hasta los 5’3 millones de euros con el objetivo de dar respuesta, en la medida de lo posible, a la demanda creciente que registra este servicio a través de dependencia.

El servicio ha sido adjudicado por un plazo de tres años a la empresa Atende Servicios Integrados S.L, que pertenece al Grupo Clece.

El Servicio de Ayuda a Domicilio va a dar cobertura a más de 800 ciudadanos entre las modalidades del SAD municipal y el SAD por Dependencia, así como aquellas nuevas solicitudes ciudadanas que puedan tener derecho de acceso al servicio.

Celia Lastra, concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Elche, ha destacado que el incremento del volumen económico que ha experimentado el contrato “es una muestra del compromiso de del gobierno municipal -integrado por el PP y Vox- con el bienestar de los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

Además, Lastra ha asegurado que “con esta adjudicación no solo aseguramos la continuidad de una prestación que es vital, sino que reforzamos la estructura social de nuestra ciudad”.

La concejal responsable del área de Acción Social en el municipio ilicitano también ha agradecido “el minucioso trabajo de los técnicos del área de Servicios Sociales para sacar adelante esta licitación con plenas garantías”.