Leo Messi llega a un principio de acuerdo para comprar el Eldense

Es la noticia del siglo en Elda en el ámbito deportivo. Leo Messi ha alcanzado un principio de acuerdo con el Grupo TH, actual propietario del CD Eldense, para adquirir el 100% de las acciones de la entidad azulgrana. La operación se formalizaría una vez que culminen los trámites legales.

La noticia ha generado un gran revuelo en Elda y también ha sorprendido en el ámbito nacional. El astro argentino desembarcará en el Eldense tras el ascenso a Segunda División.

Durante todo el verano se ha rumoreado con un cambio de propietario en el Eldense. Existía la opción de un grupo inversor argentino con el abogado Ricardo Pini, pero la irrupción de Messi ha cambiado el panorama por completo.

El Grupo TH, con Juan Carlos Trujillo y Carolina Holguín como cabezas visibles, se hicieron con las riendas del Eldense hace justo un año. Adquirieron el paquete mayoritario de acciones del club tras el descenso a Primera RFEF. Un año después están a punto de concretar una operación beneficiosa a priori para todas las partes.

Desde el Eldense se trasladaba este domingo, tras la sorprendente destitución de Claudio Barragán, que se iban a producir movimientos durante la semana. Por tanto, cobra cada vez más fuerza la versión de que la destitución de Barragán llegaba de la mano de un cambio de gestión.

En lo deportivo, el cuadro de Elda vuelve este miércoles al trabajo con el interino Josep Ferrando al frente. Este domingo, a las 14:00 horas, toca visitar El Molinón para medirse al Real Sporting. Sin embargo, el foco está en el apartado institucional con el principio de acuerdo alcanzado para que Messi se convierta en el duelo del Eldense.