El ilicitano Óscar López nuevo presidente de la Hospitalidad de Lourdes Orihuela-Alicante

El ilicitano Óscar López Díez se va a convertir en el nuevo presidente de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la diócesis Orihuela-Alicante tomando el relevo del presidente saliente Julián Miguel Casanova.

Su nombramiento está a la espera únicamente de la ratificación formal por parte del Obispo de la diócesis.

Óscar López aterriza en la presidencia de una entidad que conoce bien y, no en vano, está vinculado a la misma desde hace más de treinta años, llegando a desempeñar diferentes cargos de responsabilidad a lo largo de ese extenso periodo. De hecho, hasta este año ha ejercido como vicepresidente.

Desde la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes se ha avanzado que entre las principales líneas de trabajo que se ha marcado el nuevo presidente de la entidad están las de impulsar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones del viaje a Lourdes, prestando una atención especial a la comodidad y bienestar de los enfermos durante la peregrinación; la convocatoria de actividades a lo largo del año que permitan vivir mantener activa la comunidad de hospitalarios y peregrinos, así como reforzar el acompañamiento y la atención a los enfermos; y se va a tratar de mejorar los precios de la peregrinación, especialmente para los jóvenes, con el propósito de facilitar su participación.

Otro de los objetivos del mandato que va a asumir Óscar López es el de promover que antiguos integrantes de la Hospitalidad regresen a la entidad, recuperando su vinculación con la institución y volviendo a participar en la peregrinación y en las actividades que se programen.

Más de 1.100 personas en la última peregrinación a Lourdes

La actividad principal de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes Orihuela-Alicante es la organización de la peregrinación anual a Lourdes con personas enfermas, una tradición que cuenta ya con más de seis décadas de historia.

El pasado mes de junio se celebró la sexasegima quinta peregrinación a Lourdes, en la que participaron más de 1.100 personas entre enfermos, hospitalarios y peregrinos, de los cuales más de 400 eran jóvenes.