La llegada de Messi proyecta la imagen del Eldense y revoluciona la ciudad

Elda culmina los actos de sus fiestas patronales en un día en el que en el municipio no se habla de otra cosa. La noticia de la llegada de Messi al Eldense ha revolucionado la ciudad, proyectando la imagen de Elda y la entidad azulgrana a nivel nacional e internacional. El astro argentino ha llegado a un principio de acuerdo para adquirir el 100% de las acciones del club.

Tan solo unos días después de la controvertida destitución de Claudio Barragán, la afición del Eldense ha encontrado motivos para ilusionarse con su equipo. Aún se debe hacer oficial, pero el aterrizaje de Messi en el Nuevo Pepico Amat es una realidad. El alcalde Elda confirmaba el principio de acuerdo y algunas fuentes señalan que este jueves podría oficializarse.

Mientras la plantilla se ejercitaba este miércoles a las órdenes de Josep Ferrando, en los alrededores al Anexo se respiraba un ambiente especial entre los seguidores que se daban cita. La dirección deportiva y miembros del club presenciaban la sesión. Por cierto, Claudio Barragán aprovechaba la mañana para despedirse de la plantilla antes del entrenamiento.

Entre la afición, aún con cierta incredulidad por la dimensión de la noticia, ya se mira hacia el futuro. Joaquín Martínez Pulido, de la Peña El Hierro, ha admitido que la llegada de Messi al Eldense proyecta sobremanera la imagen de la entidad. El club es el decano de la provincia de Alicante.

Martínez Pulido ha bromeado con que esta noticia "ha empequeñecido hasta las fiestas patronales" y ha desvelado que este martes en Elda solo se hablaba del aterrizaje de Messi.

Por otro lado, en Onda Cero hemos hablado también con Bruno Montesinos, presidente de la Peña El Decano. Al igual que Pulido, ha resaltado que el nombre de Elda está desde ayer en el panorama mediático nacional e internacional. "Es un chute para la afición", ha señalado.

El optimismo se ha instaurado en Elda e incluso se sueña con "convertirse en el nuevo Villarreal".

De momento, a la espera de que se haga oficial, toca centrarse también en lo deportivo y en el choque de este domingo ante el Real Sporting en El Molinón. Habrá decenas de azulgranas en la grada para intentar rascar algo positivo. Desde luego, esta semana ya no se olvidará en el Deportivo.