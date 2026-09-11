Elche: el PSOE pide el despido de una asesora de Vox que se encontraba "insultando" a Pedro Sánchez en su visita a PLD Space

La visita de Pedro Sánchez a PLD Space del pasado jueves ha generado un cruce de acusaciones entre el alcalde de Elche y el portavoz del PSOE. Héctor Díez ha criticado que "la actitud de Pablo Ruz es una pataleta impropia de un alcalde que representa a todos".

Además, el portavoz socialista ha pedido a Ruz el despido de una asesora de Vox que se encontraba "insultando y gritando" al presidente del Gobierno en las inmediaciones de PLD Space. Díez ha reprochado que esta persona estuviera "en horario laboral" en la visita de Sánchez.

Héctor Díez ha criticado también que el alcalde reciba "con los brazos abiertos" al presidente de la Generalitat Valenciana a pesar de “no haber hecho nada por el desdoblamiento de la carretera de Elche-Santa Pola después de tres años, ni el bloque quirúrgico del hospital general, ni la Ronda Sur ni nada de nada del tranvía de 195 millones, ni nada del Palacio de Congresos ni nada del aulario de Infantil del colegio nº38, ni el derribo del Ausiás March, ni siquiera nada del Conservatorio”.

Para Díez es "incongruente" que Ruz cuestione la visita de Sánchez a Elche y sí reciba a Pérez Llorca.