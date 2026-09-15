Elche-Real Madrid: los franjiverdes sueñan con una noche mágica en el Martínez Valero

El Elche recibe este martes al Real Madrid en un partido grande en el Martínez Valero. Los ilicitanos, que aún no conocen el triunfo en lo que va de curso, sueñan con una noche mágica ante su afición. El feudo franjiverde se llenará.

Los de Martín Anselmi se agarran al precedente de la pasada temporada para creer que es posible. Con Eder Sarabia en el banquillo del Martínez Valero y Xabi Alonso como técnico madridista, el Elche-Real Madrid acabó en empate. Y gracias para los 'merengues', pues el Elche se adelantó hasta en dos ocasiones.

Mbappé y Vinicius representarán las principales amenazas para un Elche que en San Mamés frenó la sangría de goles en contra. El objetivo es ser sólidos para tener opciones de llevarse los tres puntos. En el cuadro ilicitano son conscientes de la dificultad del duelo, pero confían en plantar cara.

El Real Madrid cayó en su última salida, en La Cartuja ante el Real Betis. Los madridistas se rehicieron con triunfos en Champions y Liga, ante Inter de Milán y Rayo Vallecano. No están desplegando un fútbol brillante, pero la efectividad de sus atacantes está fuera de toda duda.

Anselmi introducirá alguna modificación, mirando de reojo al partido de este viernes en el RCDE Stadium. Osorio podría entrar en ataque, mientras que Aguado tiene opciones de regresar al equipo titular. Rubén Sánchez y Lemar aspiran a meter la cabeza en el once del preparador argentino.

El Real Madrid vivirá este fin de semana su primer derbi de la temporada. Tendrá que visitar el Metropolitano. Sin embargo, todo pasa por ganar en Elche para llegar con buenas sensaciones al encuentro contra el Atlético de Madrid.