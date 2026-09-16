Los libros más vendidos este mes en Librería Ali i Truc

David Reche nos ofrece el listado de los libros más leídos esta semana en Ali i truc donde destacan:

1º) El Rinoceronte Rigovante (Aranzazu Gongora)

2º) Murdoku:Viaje al Pasado (Manuel Garand)

3º) La Mala Hija (Pedro Martí)

4º) Elche Dibujado (Jose Ros Corbi)

5º) Bajo el Cielo Infernal (Alicia Giménez Bartlett)

6º) Los Huérfanos (Carmen Mola)

7º) Pajaritos Preñados (Andrea Abreu)

8º) Comerás Flores (Lucía Solla)

9º) Han Cantado Bingo (Lana Corujo)

10º) La Biclioteca de Medianoche (Matt Haig)

Además, están llegando novedades interesantes a la librería y en su último boletín informativo ha resaltado los libros que merecen ser mencionadas esta semana:

· La Transición para jóvenes (Catarata), de Erik Martínez y José Antonio Martínez Soler: necesaria continuación tras Franco para jóvenes.

· Déjame que baile (Cabaret Voltaire), de Manuel Avís: novela que plantea el descubrimiento de material inédito de Federico García Lorca.

· La torre de marfil (Blackie Books), de Masato Tanaka: edición en manga del viaje filosófico de la Humanidad, por el autor de las grandes guías visuales de esta editorial.

· Die Weltbühne (Acantilado), sobre el semanario de política, arte y economía que fue bastión de la modernidad y la libertad en Alemania durante la fallida república de Weimar

· La carne (Feltrinelli), de David Szalay, novela ganadora del premio Booker 2025.

· El camino de los gitanos (Espasa) de Montero Glez, fusión de García Lorca y Madrid.

· El río de la ceguera (Alfaguara), del mozambiqueño de origen portugués Mia Couto, con un interesante planteamiento en el que mudo los roles entre Occidente y el Sur Global.

· La revolución de las luciérnagas (Debate), de Manuel Rivas: ensayo sobre la esperanza sostenible y el derecho a soñar sin miedo.

· Una casa para mi madre (Plaza&Janés), de María Albarral y Cheikh Kane: la historia del africano que vino en patera y es ahora uno de los modelos más cotizados. La periodista que lo ha acompañado en este proceso, María Albarral, me comentó que quieren venir a presentar a Elche.