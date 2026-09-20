Muere en Elche el conocido empresario de calzado Miguel Hernández

Elche va a despedir este lunes al empresario de sector calzado Miguel Hernández Martínez, que fallecía el sábado a los 92 años de edad.

El velatorio está en la sala número 5 del Tanatorio de l’Aljub de Elche y en la Capilla de esa instalación va a tener lugar este lunes, a partir de las 11:15 horas, el funeral.

El empresario ilicitano fue protagonista destacado de boom de las exportaciones del sector calzado de Elche a Estados Unidos en los años setenta y ochenta del siglo XX. El 'Marqués de Carrús', como se le bautizó en aquella época de esplendor, llegó a tener una oficina de 200 metros cuadrados de superficie en el corazón de Manhattan.

Miguel Hernández comenzó a trabajar con 14 años como aprendiz de zapatero antes de ser representante y abrir su primera fábrica con seis empleados. Con el avance de esa empresa vio la oportunidad de abrir negocio en Estados Unidos y emprendió viaje al otro lado del océano Atlántico con una maleta con 25 o 26 muestras de zapatos. Aquel viaje fue un éxito y el calzado del empresario ilicitano se hizo un hueco destacado en el mercado estadounidense hasta el estallido en 1974 de la gran crisis del petróleo, que provocó la debacle del negocio en Estados Unidos.

El calzado no fue la única actividad de Miguel Hernández y en el año 2022 recogió todas sus experiencias en un libro autobiográfico titulado en el que también repasó el proceso judicial en el que fue condenado por un fraude relacionado con la Seguridad Social y Hacienda.

El chalé de Miguel Hernández

Por otro lado, todo el mundo conoce en Elche el conocido como 'chalet de Miguel Hernández', emplazado en pleno centro de la ciudad y transformado en la actualidad en el Hotel Boutique Hort de Nal.