Un agente de la Policía Local de Elche es atendido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda de la avenida de Alicante

Un agente de la Policía Local de Elche fue asistido en la tarde de ayer por inhalación de humo a raíz del incendio registrado en una vivienda de un edificio de la avenida de Alicante.

Tres patrullas de la Policía Local fueron las primeras dotaciones de los servicios de emergencias en llegar al lugar del suceso. Lo hicieron apenas unos minutos después de activarse el aviso por parte del 112, el Centro de Información y Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La rápida intervención de los agentes policiales posibilitó en primer lugar poner a salvo a los vecinos que había en el edificio.

Tras ello, haciendo uso de tanto de los extintores que portan las patrullas policiales como de otros facilitados por comerciantes de la zona, los agentes lograron sofocar el incendio antes incluso de la llegada de los efectivos de bomberos.

El incendio provocó gran cantidad de humo y uno de los agentes de la Policía Local ilicitana que accedió en los primeros momentos a la vivienda foco de las llamas precisó asistencia sanitaria hospitalaria por inhalación de humo.

El agente tuvo que ser trasladado al centro sanitario por uno de sus compañeros en un vehículo policial ya que, según el relato de testigos presenciales del suceso, la ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar al lugar desde que se dio el aviso del incendio. En ese momento, el incendio había sido sofocado y el agente de la Policía Local ilicitana estaba camino del hospital por sus propios medios. Tras ser asistido por la inhalación de humo que sufrió, el agente recibió el alta médica.

El incendio tuvo lugar en torno a las 14:45 horas, se produjo en una vivienda del número 31 de la avenida de Alicante y obligó a cortar durante cerca de media hora la circulación en dirección al centro de la ciudad de esa arteria de tráfico rodado.

A la llegada de los bomberos, sus efectivos se hicieron procedieron a la extinción definitiva de las llamas y, tras verificar las condiciones de seguridad del inmueble, se autorizó el acceso de los vecinos del edificio a sus viviendas.