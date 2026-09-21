Elche: Lucas Cepeda, Roy Revivo y Adam Boayar, con sus selecciones

El Elche CF ha tenido el fin de semana de descanso tras imponerse al Espanyol en el RCDE Stadium y lograr su primer triunfo de la temporada. Los de Martín Anselmi también tienen jornada de descanso este lunes y volverán al trabajo el martes. La Liga no regresará hasta el 11 de octubre al Martínez Valero.

Anselmi aprovechará este largo parón por compromisos internacionales para seguir poniendo a tono a los últimos refuerzos veraniegos. Sobre todo a Kevin Lomonaco, que aún no ha podido estrenarse en convocatoria. El zaguero argentino tiene tres semanas por delante para adaptarse al ritmo de la Liga.

El 'virus FIFA' afectará al vestuario franjiverde con la llamada de tres selecciones a futbolistas del Elche. Lucas Cepeda ya se encuentra con Chile; Roy Revivo ha sido citado por Israel; y el canterano Adam Boayar, que aún no ha debutado este curso, ha entrado en la lista de Marruecos sub-23.

Chile se medirá a Canadá, Estados Unidos y México en compromisos amistosos. Cepeda ha tenido buenos minutos como revulsivo en el Elche y ya fue titular en Cornellà, donde completó los noventa minutos a un gran nivel en el cuadro dirigido por Martín Anselmi. Mandó un balón al poste.

Por su parte, la Israel de Revivo disputará encuentros oficiales de la Liga de Naciones. Austria, Irlanda y Kosovo serán rivales de los israelíes. Roy Revivo se ha ganado el hueco en el once y el viernes le puso en bandeja el segundo gol a Fer Niño. Ha entrado con buen pie en el Elche.

El último de los seleccionados del Elche es Adam Boayar. El hispano-marroquí ha arrastrado distintos problemas físicos en los últimos meses y aún no ha debutado con Martín Anselmi. Eso no ha sido obstáculo para que entre en la lista de convocados de Marruecos sub-23. Mali y Tanzania serán rivales en partidos amistosos.