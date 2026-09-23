Elche: el rendimiento de Germán Valera no pasa desapercibido en Europa

El gran rendimiento ofrecido por Germán Valera en este inicio de curso no pasa desapercibido. El murciano ha sido de lo más destacado del Elche. Es un fijo para Martín Anselmi y su partido en el RCDE Stadium llamó la atención. Anotó el gol de la tranquilidad y firmó una actuación brillante.

El extremo parece más suelto desde la llegada de Roy Revivo. La irrupción del israelí le ha permitido poder centrarse más en la faceta ofensiva. A principio de curso sufrió más como carrilero y, en determinadas circunstancias, adaptándose al lateral. Ha formado una gran sociedad con el internacional con la selección de Israel.

Valera tiene contrato hasta junio de 2027 tras firmar en propiedad en verano de 2025. Lo hizo por dos temporadas con opción a una tercera. Es decir, cuenta con una cláusula de renovación automática en función de objetivos. Ya jugó en el Martínez Valero cedido en Segunda División por el Valencia, tras ser reclutado por Eder Sarabia.

Según ha avanzado el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto en La Pizarra de Quintana, hay dos clubes que están disputando la presente edición de Champions interesados en el murciano. Se trataría de Sporting de Portugal y Brujas, dos conjuntos dispuestos a presentar una oferta por Valera en los próximos meses.

Valera está cómodo en Elche. Lo juega todo y es uno de los futbolistas más aclamados por la parroquia franjiverde. Le bastaron un par de encuentros para ganarse la confianza de la afición. A sus 24 años, el veloz atacante parece estar en el mejor momento de su carrera tras alcanzar la madurez y la estabilidad deportiva.

La situación recuerda a casos similares de la pasada temporada, como Álvaro Núñez y Aleix Febas. Ambos acababan contrato en verano y acabaron saliendo al Celta. El defensa, incluso, en enero. Además, este verano ha habido salidas de jugadores importantes como Álvaro Rodríguez o David Affengruber.