La colisión de un coche con un camión deja en Elche un herido con policontusiones

La colisión entre un coche y un camión en la Nacional 340 a la altura del parque empresarial de Torrellano, en Elche, se ha saldado en la mañana de este martes con un joven de 21 años de edad herido que ha sido rescatado del interior del coche por efectivos de bomberos y trasladado por las asistencias sanitarias hasta el Hospital General Universitario de Elche.

La colisión ha sido frontolateral, quedando parte del coche debajo de la cabina del camión.

Hasta el lugar del accidente, que se ha producido a las 09:00 horas, se han movilizado dotaciones de bomberos del parque de Elche y una ambulancia de Soporte Vital Básico Avanzado con enfermería, cuyo personal sanitario ha atendido al herido y lo ha evacuado con policontusiones al hospital.