El Elche se muestra optimista con el futuro de Germán Valera

El Elche CF y las distintas secciones de la entidad han llevado a cabo este jueves la tradicional ofrenda a la Virgen de la Asunción en la Basílica de Santa María. Un año más se le ha pedido "salud" y también éxitos deportivos, al mismo tiempo que se le ha agradecido por cumplir con los objetivos la pasada temporada.

Joaquín Buitrago, presidente del club ilicitano, ha aprovechado la ofrenda a la patrona para tratar asuntos de actualidad del Elche. Encima de la mesa está el interés de varios clubes Champions en Germán Valera, quien finaliza contrato en 2027 y se podría ampliar por una temporada adicional en función de objetivos.

"El hecho de que jugadores de la primera plantilla interesen a otros clubes hacen ver que la decisión de traerles fue acertada", ha señalado el abogado. Buitrago se ha mostrado "optimista" con el futuro de Valera. Eso sí, ha reconocido que el club no suele ser "el más rápido". "Se está trabajando de forma "tranquila y pausada", ha matizado.

Sobre el rendimiento de la plantilla en este inicio liguero, Buitrago ha resaltado que al parón se llega "con buenas sensaciones" tras el triunfo ante el Espanyol. Ha admitido que la temporada empezó sin la plantilla al completo, por lo que ha pedido tiempo para un "proceso lento" que se está consiguiendo.

Infraestructuras

Cuestionado por el inicio de las obras en la futura Ciudad Deportiva, el presidente del Elche ha remarcado que licencia ya está presentada en el Ayuntamiento y se está trabajando conjuntamente "para que salga cuanto antes". No ha querido dar fechas concretas y ha asegurado que el ataque informático que sufrió el Ayuntamiento ha ralentizado los procesos.

Por último, sobre el exoesqueleto del Martínez Valero, ha dicho que "no está olvidado". Buitrago ha afirmado que "por un problema técnico vimos que la solución planteada en el proyecto no era la que más nos gustaba" y ha añadido que están buscando "algo práctico" para el feudo franjiverde.