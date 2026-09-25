La OCU sitúa a los supermercados de Santa Pola entre los que tienen precios más bajos del país

Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúa a Santa Pola como la tercera localidad de España con los precios más baratos en sus supermercados. La clasificación la lidera el municipio valenciano de Torrent y a continuación se sitúa Vila-real.

El estudio señala también que la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia obtienen el índice 100 como las regiones más baratas, al tiempo que concluye que el gasto medio un hogar español en el supermercado asciende a 6.602 euros anuales y ha crecido un 5,18 % en el último ejercicio (+342 euros).

Asimismo, el informe refleja que la elección de una cadena u otra puede suponer un ahorro del 20 % de ese desembolso, es decir 1.310 euros.

El estudio de la OCU analiza los resultados de las visitas a 690 establecimientos de 38 ciudades, además de supermercados que venden por Internet, con 101.520 precios de una cesta de 244 productos de alimentación, higiene y droguería.

Según la OCU, el incremento de precios se ha moderado en el presente año respecto a 2025, pero los resultados del estudio no recogen los efectos de la guerra en Irán, que no han llegado a los lineales, pero "terminarán afectando" a la cesta de la compra.

La mayor subida de precios se ha producido en el grupo de productos frescos (+4,7 %) y, dentro de esta categoría, las frutas y las verduras se encarecen un 3,5 %, las carnes un 3,7 % y los pescados se han disparado un 8,6 %.

Localidades y supermercados más caros

Por otro lado, según la OCU Getxo (Vizcaya), Pozuelo de Alarcón (Madrid), Majadahonda (Madrid) y Cerdanyola del Vallés (Barcelona) son las ciudades con precios más altos en sus supermercados.

Por autonomías, la Comunitat Valenciana y Murcia obtienen el índice 100 como las más baratas; las más caras serían Cantabria (105), seguida por Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña, Castilla y León, Navarra y País Vasco, que tienen un 104.

Según ha explicado la portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, en el estudio 100 es el nivel óptimo y cada unidad más supondría un aumento porcentual, es decir que un 105 es un 5 % más caro que quien obtiene el 100 y 104 un 4 % más caro.