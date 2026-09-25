Aitana Mas se postula como candidata a la Alcaldía de Crevillent en las elecciones de 2027

Aitana Mas ha avanzado este viernes su intención de ser candidata de Compromís a la Alcaldía de Crevillent en las elecciones municipales del próximo año.

La actual síndica adjunta de Compromís en Les Corts ha realizado el anuncio reivindicando la política municipal como el espacio desde el que responder de forma más directa a las necesidades de los ciudadanos.

"Tomo esta decisión consciente de las necesidades personales y políticas que tengo; quienes me conocen saben que no me siento cómoda en el circo y el espectáculo en el que, lamentablemente, se han convertido los Parlamentos en tiempos recientes”, ha afirmado Aitana Mas que ha añadido que “creo firmemente en la política y en su traslado a la vida de la gente corriente, en su proximidad, en el impacto en la mejora de la situación de muchas casas y no hay política más directa que la política municipal".

Aitana Mas se postula a la candidatura de Compromís para la Alcaldía de Crevillent, pero eso tendrá que ser ratificado en un proceso de Primarias en el seno de la formación valencianista. Por el momento, están a la espera de definir las reglas para que se inicie dicho proceso.

La política crevillentina ha afirmado que “vivimos tiempos de incertidumbre, inflación y descontento y, aunque no es fácil dar un paso adelante, quiero generar esa esperanza que muchos crevillentinos están esperando".

Además, ha defendido que “se pueden hacer las cosas de forma diferente, se puede hacer política desde la bondad y la preocupación por lo que ocurre en nuestras calles”.

“Quiero que ganen las palabras y el debate; sobre todo, quiero que gane Crevillent”, ha concluido Aitana Mas.