El Santuario de Santa María Magdalena de Novelda podrá ser visitado de nuevo a finales del primer trimestre de 2027.

Con un plazo de ejecución de cinco meses ya están en marcha las obras las obras de rehabilitación y consolidación del Santuario de Santa María Magdalena de Novelda.

Los trabajos han sido contratado por un montante económico de 300.000 euros y la empresa adjudicataria va a intervenir sobre los problemas estructurales detectados en el edificio y que han obligado a mantener clausurado el acceso al mismo desde el pasado mes de diciembre.

La actuación prevé el desmontaje de la cruz, el orbe y la parte superior del pináculo de la torre este del Santuario para reparar las fisuras existentes y restaurar los elementos deteriorados antes de su recolocación y refuerzo. Además, se actuará sobre el terreno mediante inyecciones de resinas alrededor del perímetro del histórico edificio, con el objetivo de mejorar la capacidad de carga del subsuelo y reducir los movimientos relacionados con las patologías estructurales.

Otro de los trabajos que se va a ejecutar es la recuperación del coro original proyectado por el ingeniero noveldense José Sala Sala, que permitirá volver a unir las dos torres y contribuirá al refuerzo estructural del inmueble. Para ello se retirará la actual base maciza de mármol, de más de 35 toneladas, conservando el órgano monumental para su posterior instalación sobre el nuevo coro.

La intervención se completará con la reparación de la cubierta, la restauración de revestimientos, elementos ornamentales y pinturas murales, la recuperación de pavimentos y de la barandilla original del coro, la adecuación de las instalaciones eléctricas y la instalación de un sistema de protección frente al rayo.

Fran Martínez, alcalde de Novelda, ha puesto en valor el inicio de una actuación que, según ha explicado, “ha requerido un trabajo intenso durante los últimos meses”.

“Se trata de una actuación sobre uno de los enclaves turísticos más importantes de la Comunitat Valenciana”, ha destacado Martínez.

Por otro lado, Geno Micó, concejala de Patrimonio Histórico ha explicado que los trabajos que se van a llevar a cabo van a subsanar los problemas estructurales del edificio y “permitirán poner en valor, más si cabe” el enclave en el que está emplazado el Santuario.

Además, Micó ha informado que tanto el recinto del Santuario como el Castillo de la localidad permanecerán cerrados durante el desarrollo de las obras, mientras que sólo se mantendrá habilitado el acceso peatonal al Ecoalbergue.