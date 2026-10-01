Detenido en Elche un hombre tras provocar dos altercados en menos de una hora en la avenida de Novelda

La Policía Local de Elche arrestó en la tarde de este pasado jueves a un hombre tras su implicación en dos altercados en la zona de la avenida de Novelda. En uno de ellos, agredió a un hombre, al parecer con un tenedor, provocando al agredido heridas en un pómulo de la cara. Según ha podido conocer Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó a través de testimonios de testigos presenciales de lo ocurrido, todo apunta a la víctima recriminó al agresor que había miccionado en la vía pública y la reacción del reprendido de forma violenta.

Ese primer episodio tuvo lugar en torno a las 19:40 horas.

Más tarde, hacia las 20:20 horas, en la misma zona, a la altura del número 113 de la avenida de Novelda, el arrestado accedió al interior de una vivienda lo que provocó otro altercado al enfrentarse a las personas que estaban en el interior de la misma. Em esta reyerta se vieron implicadas unas cinco personas.

Hasta al lugar del suceso se movilizaron distintas patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional. A la llegada de los agentes el hombre no estaba en el lugar y se realizó una batida por la zona, localizándolo en las inmediaciones.

En el momento de ser identificado, los agentes de la Policía Local intervinientes constataron que llevaba el tenedor con el que, con anterioridad, había agredido al implicado en el primer altercado.

Al detenido se le atribuyen presuntos delitos de agresión, de allanamiento y agresión a agente de la autoridad dado que en el momento del arresto opuso resistencia, provocando heridas de carácter leve a un agente de la Policía Local ilicitana.