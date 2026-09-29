Un repartidor de congelados en Santa Pola se enfrenta a petición de cárcel por vender a clientes propios mercancía de la empresa para la que trabajaba

Un repartidor de una empresa de congelados de Santa Pola se enfrenta a una petición de siete años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida por, presuntamente, vender productos de la firma a clientes propios por cerca de 400.000 euros en dos años.

El juicio se va a celebrar en tres sesiones en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, que tiene sede en Elche. La primera de las vistas va a tener lugar hoy. Las otras dos serán la próxima semana.

El procesado está acusado de actuar en solitario, sin que la empresa lo conociera ni que hubiese consentido su manera de proceder.

Según el Ministerio Fiscal, para ocultar la actividad confeccionaba albaranes falsos a nombre de clientes reales de la empresa perjudicada.

Por medio de ese procedimiento se embolsó más de 386.000 euros, entre los años 2016 y 2018, cuando fue descubierto.