En Santa Pola, Helena Martínez e Inés Abad nuevas Reinas Mayor e Infantil

En Santa Pola ha comenzado la cuenta atrás para el inicio de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos de este año, que ya tienen reinas y damas de honor, tanto mayor como infantil.

Helena Martínez Alba ha sido elegida Reina Mayor e Inés Abad Vicent es la nueva Reina Infantil.

La gala de elección de la Reina Mayor tuvo lugar el sábado y la de la Reina Infantil ayer. Ambas se desarrollaron en el auditorio El Palmeral.

La Reina Mayor va a tener como Damas de Honor a Reyes Giménez Cascales, Estefanía Martínez Navarro, Eva María Pomares Palao y Fabiola Sempere Martínez.

La Reina Mayor tiene 18 años y está estudiando un grado superior de Higiene Bucodental, con el objetivo de continuar sus estudios en Odontología. Es integrante de la comparsa Beduinos, en la filà Alí Babá.

Por otro lado, la Reina Infantil va a estar acompañada por una corte de Damas de Honor formada por Alison Bou Ato, Carmen Cerdán Bonmatí, Laura López Rodríguez y Inés Orozco Dols.

La trilogía de elecciones concluye esta noche con la gala de elección de la Reina de la Tercera Edad y sus Damas de Honor, que tendrá lugar a las 20:30 horas en el auditorio El Palmeral.

Las aspirantes de esta noche son María Concepción Gabarrón López, Rosario Rodes Alonso y Encarnación Sebastián Garriga. El sistema de elección será, el mismo, la selección aleatoria de abanicos, uno de los cuales será el de reina.