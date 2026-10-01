La gala de entrega de premios será el 5 de noviembre en el Gran Teatro de Elche

La abogada María del Carmen Pérez Cascales, Awa Fam de Santa Pola, Huestes del Cadí de Elda, Antonio Gandía de Crevillent, José Cruz de Elche y la villenense Rosa María Martínez, entre los premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó 2026

Los premios cumplen la su decimocuarta edición y este año se celebran coincidiendo con los 25 años de la emisora de radio en Elche y las comarcas del Vinalopó

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Los premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó cumplen catorce ediciones este año 2026.
Los premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó cumplen catorce ediciones este año 2026. | Onda Cero Elche

La abogada ilicitana María del Carmen Pérez Cascales va a ser distinguida este año con el premio ‘Ilicitana de Honor’ de Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó.

Entre los numerosos hitos de la trayectoria de la premiada destacan que fue la primera mujer decana del Colegio de Abogados de Elche entre los años 2006 y 2016, periodo en el que también ejerció como vicepresidenta del Consejo Valenciano de Abogados y consejera del Consejo General de la Abogacía Española, además de su posterior labor como consejera del Consell Jurídic Consultiu y su actual cargo como presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche.

La gala de la decimocuarta edición de los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó tendrá lugar el próximo día 5 de noviembre en el Gran Teatro de Elche a las 20:00 horas.

En ella se van a entregar galardones en catorce categorías y el plantel de premiados de este 2026 es el siguiente:

- Solidaridad y Acción Social: Asociación Pro-discapacitados de Aspe.

- Deportes: Awa Fam.

- Ciencia e Investigación: Rosa María Martínez.

- Cultura: la comparsa Huestes del Cadí de Elda.

- Artes: Jesús Lozano Saorín.

- Empresa: Hiperber.

- Sostenibilidad y Medioambiente: Aigües d’Elx.

- Salud: Programa de detección precoz del cáncer de pulmón del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche.

- Comunicación: Servicio de Comunicación del Centro de Transfusión de la provincia de Alicante.

- Turismo: José Cruz.

- Música: Antonio Gandía.

- Educación: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Elche.

- Economía: Centro Comercial L’Aljub.

- Responsabilidad Social Corporativa: Obra Social Cableworld.

Una gala especial por los 25 años de Onda Cero en Elche y en el Vinalopó

Los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó coinciden este 2026 con el veinticinco aniversario de la llegada de la cadena de radio a la ciudad ilicitana y a las comarcas del Vinalopó.

La primera emisión local de la emisora de radio se realizó en el mes de julio del año 2001.

Desde entonces, Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó ha puesto su granito de arena en pro de la vertebración informativa de comarcas del Baix, Medio y Alto Vinalopó.

El jurado

El Jurado de la decimocuarta edición de los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó está formado por Antonio Robles González, director de Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó; Maite Antón Puntes, presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de la Provincia de Alicante y gerente de Grupo Antón Comunicación; Erica Sánchez López, periodista y creadora de contenido; Vicente Pastor Pérez, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado; y los periodistas Mayte Vilaseca Lalanda, Felipe Canals Pérez y David Alberola García.

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