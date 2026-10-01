La abogada María del Carmen Pérez Cascales, Awa Fam de Santa Pola, Huestes del Cadí de Elda, Antonio Gandía de Crevillent, José Cruz de Elche y la villenense Rosa María Martínez, entre los premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó 2026

La abogada ilicitana María del Carmen Pérez Cascales va a ser distinguida este año con el premio ‘Ilicitana de Honor’ de Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó.

Entre los numerosos hitos de la trayectoria de la premiada destacan que fue la primera mujer decana del Colegio de Abogados de Elche entre los años 2006 y 2016, periodo en el que también ejerció como vicepresidenta del Consejo Valenciano de Abogados y consejera del Consejo General de la Abogacía Española, además de su posterior labor como consejera del Consell Jurídic Consultiu y su actual cargo como presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche.

La gala de la decimocuarta edición de los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó tendrá lugar el próximo día 5 de noviembre en el Gran Teatro de Elche a las 20:00 horas.

En ella se van a entregar galardones en catorce categorías y el plantel de premiados de este 2026 es el siguiente:

- Solidaridad y Acción Social: Asociación Pro-discapacitados de Aspe.

- Deportes: Awa Fam.

- Ciencia e Investigación: Rosa María Martínez.

- Cultura: la comparsa Huestes del Cadí de Elda.

- Artes: Jesús Lozano Saorín.

- Empresa: Hiperber.

- Sostenibilidad y Medioambiente: Aigües d’Elx.

- Salud: Programa de detección precoz del cáncer de pulmón del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche.

- Comunicación: Servicio de Comunicación del Centro de Transfusión de la provincia de Alicante.

- Turismo: José Cruz.

- Música: Antonio Gandía.

- Educación: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Elche.

- Economía: Centro Comercial L’Aljub.

- Responsabilidad Social Corporativa: Obra Social Cableworld.

Una gala especial por los 25 años de Onda Cero en Elche y en el Vinalopó

Los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó coinciden este 2026 con el veinticinco aniversario de la llegada de la cadena de radio a la ciudad ilicitana y a las comarcas del Vinalopó.

La primera emisión local de la emisora de radio se realizó en el mes de julio del año 2001.

Desde entonces, Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó ha puesto su granito de arena en pro de la vertebración informativa de comarcas del Baix, Medio y Alto Vinalopó.

El jurado

El Jurado de la decimocuarta edición de los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó está formado por Antonio Robles González, director de Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó; Maite Antón Puntes, presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de la Provincia de Alicante y gerente de Grupo Antón Comunicación; Erica Sánchez López, periodista y creadora de contenido; Vicente Pastor Pérez, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado; y los periodistas Mayte Vilaseca Lalanda, Felipe Canals Pérez y David Alberola García.