Eldense: Mariano Carmona y Pau Cabanes se mantienen como bajas para recibir al Oviedo

Los problemas en ataque siguen presentes en el CD Eldense. Javi Calleja ha confirmado en la previa del Eldense-Oviedo que no recupera a ningún delantero para este partido. Por tanto, Mariano Carmona y Pau Cabanes se mantienen en la enfermería de cara al duelo ante los carbayones.

El Deportivo está pagando caro su falta de acierto en este inicio de Liga. Solo ha anotado cuatro goles en siete partidos y es el equipo menos anotador de Segunda junto al Albacete Balompié. En El Plantío se jugó sin '9' y ante el Oviedo podría repetirse la situación, aunque Manu Nieto aspira a volver al once.

Un futbolista que es delantero y aún no ha debutado es el portugués Dinis Rodrigues. Calleja ha afirmado que "está entrenando cada vez mejor" y ha añadido que le ha trasladado que debe estar "preparado" para cuando le toque actuar.

Otra mala noticia para Calleja es la ausencia de Justin Smith ante el Real Oviedo. Ya se encuentra con su selección, Canadá, tras un brillante inicio de campeonato con el Deportivo en Segunda División. "Me gusta ver lo positivo y alegrarme por su mejora", ha admitido el preparador madrileño.

En el apartado de altas, el CD Eldense recupera a Jordi Martín y Javi Martínez para el encuentro ante el Real Oviedo. Será también un partido especial para el entrenador Javi Calleja por su pasado en la entidad asturiana.