La Nit de l’Albà deja un total de 40 personas asistidas

9,6 toneladas de pólvora se lanzaron ayer en Elche en el desarrollo de la tradicional Nit de l’Albà, 250 kilos más respecto al año anterior. La noche del 13 y la madrugada del 14 de agosto ha saldado con unas 40 atenciones sanitarias, la mitad a personas de la zona de la carretillà, y se han registrado como heridas más frecuentes las producidas por la manipulación de artículos pirotécnicos, en manos y antebrazos, y la caída de cañas.

Desde las 23:15 horas hasta el lanzamiento de la Palmera de la Virgen, un total de 17 personas fueron atendidas, en su mayoría de carácter leve. De las 40 del total, 21 fueron personas que se encontraban en la jaula durante el lanzamiento de carretillas o en la zona del público junto a l’Hort del Monjo. Además, dos adolescentes fueron atendidos por quemaduras leves en las manos debido a la manipulación de artículos pirotécnicos.

19 de los afectados acudieron al Hospital General del Vinalopó y al Punto de Atención Sanitaria. La persona más joven atendida en el hospital fue un niño de 4 años y la primera asistencia en el hospital se produjo a las 22:00 horas, mientras que la última a las 2:40 horas de la madrugada.

Una joven de 17 años sufrió quemaduras de segundo grado, por daños de una carretilla en el brazo y en el abdomen. Actualmente se está valorando su intervención en el Hospital de Alicante. Otra mujer ha sido intervenida en el ojo por la caída de una caña.