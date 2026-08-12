En Santa Pola fallece un bañista rescatado en la zona de 'Gran Playa'

Ayer, martes 11 de agosto, las 16:54 horas, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió un aviso para asistir a un hombre que había sido rescatado por el cuerpo de socorristas designado en la zona de 'Gran Playa' en Santa Pola.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia) para atender al bañista sacado del agua. Durante la espera, los socorristas ya habían procedido con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, las cuales duraron, aproximadamente, 10 minutos.

A su llegada, el equipo médico del SAMU continuó con la práctica de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 39 minutos, sin lograr recuperar al hombre, por lo que se confirmó el fallecimiento de este.

La autopsia determinará las causas concretas del fallecimiento.

Ante los hechos, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad recuerda a la población ciertos consejos para prevenir ahogamientos como evitar el baño en solitario, la supervisión de menores, poseer conocimientos de natación o no bañarse inmediatamente después de comer, entre otros.