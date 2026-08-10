Elda cierra parques e instalaciones deportivas al aire libre por granizo y tormentas

El Ayuntamiento de Elda ha decretado el cierre de parques e instalaciones deportivas al aire libre, incluidas piscinas de verano, ante el aviso naranja por lluvias y tormentas.

La medida preventiva ante el aviso especial de nivel naranja, emitido hoy por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por fuertes lluvias, granizo grande, fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas; estará vigente hoy, lunes 10, entre las 14:00 y las 22:00 horas.

Las personas usuarias de las Piscinas de Verano que hayan pagado para pasar el día en las instalaciones de San Crispín podrán acceder gratis mañana martes como compensación. Para ello, deberán aportar sus datos acreditativos, nombre y DNI, a los empleados en el momento de abandonar, hoy, el recinto.

Desde las distintas concejalías implicadas y los cuerpos de seguridad se insta a la población a actuar con máxima cautela, evitar desplazamientos innecesarios en las horas de mayor intensidad y alejarse de zonas arboladas o con riesgo de acumulación de agua.

Asimismo, se ruega mantenerse informados únicamente a través de las fuentes oficiales de las administraciones públicas y servicios de emergencia, como son la Policía Local de Elda o el servicio de emergencias de la Generalitat Valenciana.