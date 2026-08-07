La Farmacia de Las Bayas vuelve a ganar el Concurso de Escaparatismo y Ambientación Comercial 'Fiestas de Elche 2026'

La Farmacia de Las Bayas vuelve a convertirse en ganadora, por cuarto año consecutivo del Concurso de Escaparatismo y Ambientación Comercial con motivo de las Fiestas de Elche 2026.

Los 4 premios entregados por categoría se distribuyen en 250 euros a la cuarta posición, 500 euros a la tercera, 750 euros para la segunda y 1000 euros para el primer puesto del concurso.

Caridad Martrínez, edil de Comercio en el Ayuntamiento de Elche, ha sido la encargada de anunciar a los ganadores. Asimismo, ha agradecido el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes, señalando que "gracias a esos escaparates que están decorados a pie de calle la ciudad de Elche está mucho más bonita"

En la categoría de ambientación temática 'Moros y Cristianos' los ganadores, de mayor a menor puesto han sido Calzados y Complementos Fini de Las Bayas, Farmacia Brotons, Autoescuela Óptima y Farmacia de La Hoya.

Respecto a la decoración inspirada en las representaciones del 'Misteri d'Elx' la Farmacia de Las Bayas vuelve a resultar ganadora, por cuarto año consecutivo, seguida de Dona Accesorios, Farmacia El Salvador y Farmacia Serrano.