El Racó FestiElx abre este viernes con 15 metros de longitud más y mejor climatización

El Racó Gastronómico y de Ocio ‘FestiElx’ abre esta noche sus puertas, tras el pregón de inicio de las Fiestas Patronales, este año a cargo de Josan, jugador del Elche CF, y permanecerá activo hasta el 15 de agosto en el Paseo de la Estación.

El Racó cuenta un año más con una gran carpa abierta dotada con ventiladores industriales y climatización, con el objetivo de ofrecer la máxima comodidad a visitantes y asistentes, y la mejora del sistema de orientación del sonido hacia el cauce del río, para reducir molestias a los vecinos del entorno.

Esta mañana la edil de Festejos, Inma Mora, ha visitado los preparativos de este espacio. Por su parte, el promotor de ‘FestiElx’, Fran Linares, ha destacado las mejoras realizadas este año en el espacio tras la edición del año pasado: se ha ampliado la longitud de la carpa 15 metros más y han habilitado la zona de paso de forma más accesible y cómoda, además de añadir zonas de ventilación.

El horario será de 12:00 a 17:00 horas y después de 20:00 hasta las 5:00 o 6:00 horas de la madrugada, en función de los días. Con la pausa intermedia establecida con motivo de conciliar el ocio y el descanso de los vecinos.