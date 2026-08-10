Policía Nacional desarticula en Elche una organización dedicada a la estafa de compraventa de oro

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Elche una organización criminal dedicada a la estafa de compra y venta de oro mediante la utilización de joyas falsificadas. Como resultado de la operación, cinco personas han sido detenidas, cuatro varones y una mujer de entre 40 y 48 años.

La investigación se inició tras las denuncias formuladas por varios responsables de establecimientos especializados, quienes detectaron que diferentes clientes habían vendido o empeñado piezas que resultaron estar fabricadas con metales de escaso valor recubiertos por una capa de oro suficientemente gruesa como para superar las comprobaciones iniciales.

Los agentes atribuyen al grupo criminal al menos nueve operaciones, en las que se utilizaron pendientes, pulseras, cruces y anillos que simulaban ser de oro macizo. Durante la investigación se constató la relación existente entre los cinco implicados, así como coincidencias en el diseño y fabricación de las piezas fraudulentas.

Las pesquisas permitieron determinar que los investigados actuaban de forma coordinada, repartiendo las operaciones entre distintos establecimientos y en diferentes días con el objetivo de evitar levantar sospechas y comprobar los sistemas de verificación utilizados por cada negocio.

La investigación ha permitido recuperar diversas joyas que permanecían depositadas en los establecimientos perjudicados, cuyo material permanece actualmente en disposición judicial. En algunos casos los especialistas han empleado la modalidad de empeño recuperable, con la finalidad de facilitar la aceptación inicial de las piezas y asegurar posteriormente la venta definitiva una vez comprobada su aparente autenticidad.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elche.