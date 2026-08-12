Santa Pola y Elda restringen el acceso a zonas forestales durante el eclipse por alto riesgo de incendios

Faltan horas para vivir el esperado eclipse solar, un fenómeno que no se va a repetir en el país hasta dentro de cien años y que en Elche y las comarcas del Vinalopó se verá con una parcialidad del 98'94%. Pero este 12 de agosto, las comarcas del Vinalopó se encuentran en nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios forestales, el grado máximo de alerta por peligro extremo.

Con este motivo el Ayuntamiento de Santa Pola ha establecido una serie de medidas a nivel local: se va a proceder al cierre de todos los accesos a la Sierra de Santa Pola y se va a prohibir el tránsito de personas por todo el paraje, además de la comunicación al Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y se va a mantener preparado un operativo de la Policía Local para prevenir cualquier incidencia.

Y ante la esperada afluencia de ciudadanos para la observación, desde el Ayuntamiento se recomienda no acceder a los caminos del Cabo de Santa Pola, desde donde no se verá el eclipse, y se sugiere a la población que siga este fenómeno natural preferentemente desde la zona de poniente del municipio, entre el espigón del Club Náutico, Gran Playa, Playa Lisa y Tamarit, siempre que se tengan en cuenta todas las medidas de seguridad a la hora de visionar el eclipse con las gafas de protección homologadas.

En Elda también se ha unido al establecimiento de un dispositivo de vigilancia ante la declaración del nivel 3 de Preemergencia. Dará comienzo a las 15:00 horas y estará vigente hasta las 23:59 de este 12 de agosto. Se prohibirá el tránsito de personas por senderos y campos. La Policía Local de Elda y la Policía Nacional controlarán de manera coordinada los accesos a los montes de Bolón y de Cámara.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Cristina Rodríguez, ha pedido a los ciudadanos que acudan a los montes o parajes naturales que no dejen residuos y que sigan las indicaciones de las autoridades.