La Policía Local de Elche detiene a 46 personas y traslada a 73 menores con sus padres durante las fiestas patronales.

Las fiestas patronales de Elche se han celebrado durante la semana del 7 al 15 de agosto, periodo en el que la Policía Local ilicitana ha llevado a cabo 2.004 intervenciones.

Los agentes del cuerpo municipal de seguridad han llegado a identificar a 627 personas, practicando 46 detenciones de las que tres han sido consecuencia de agresiones sexuales (tocamientos), una por agresión por arma blanca, siete por violencia de género e idéntica cifra por tráfico de droga.

Por otro lado, durante el periodo de fiestas patronales, los agentes de la Policía Local de Elche han procedido a la entrega a sus padres de hasta 73 menores de edad implicados en riñas y altercados o por consumo de alcohol.

En el apartado de infracciones registradas, la Policía Local ha contabilizado en fiestas 928, destacando las relacionadas con el consumo de alcohol (597 actas), tenencia de estupefacientes (217), miccionar en la vía pública (26) y por faltas de respeto a los agentes policiales (28).

César Zaragoza, comisario jefe de la Policía Local de Elche, ha destacado la “absoluta normalidad” con la que se han desarrollado las fiestas. Zaragoza ha valorado el día 7, el del pregón, como el más complicado, y la zona del Racó como el epicentro en el que se han registrado mayor número de incidencias.

Además, el comisario ha destacado el alcohol, las drogas y la alteración del orden como la trilogía que supone mayores incidencias y ha anunciado que no se han registrado robos en viviendas durante las fiestas. También ha agradecido la empatía y la comprensión de los ciudadanos que han sufrido las retenciones en sus desplazamientos por la implantación del dispositivo de seguridad. Ahora plantean incrementar el despliegue policial de cara a las siguientes fiestas patronales.