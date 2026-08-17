PSOE de Elche reflexiona sobre las Fiestas Patronales 2026 y carga contra el gobierno municipal

Desde la oposición también se ha realizado un balance sobre las fiestas de agosto 2026. Mariano Valera, portavoz del PSOE en Elche, ha agradecido el esfuerzo colectivo de todos los ilicitanos, tejido festero y cuerpos de seguridad que han hecho posibles las fiestas. Sin embargo, también ha transmitido ciertas reflexiones de cara al año que viene.

La primera de ellas ha sido la necesidad de adoptar un protocolo municipal ante las altas temperaturas que han acompañado los actos con el fin de evitar golpes de calor o lipotimias. El Partido Socialista apunta estudiar diferentes horarios, zonas de sombra, puntos de hidratación, espacios de espera acondicionados y adaptar, ante episodios extremos de calor, determinadas vestimentas. "No se trata de cambiar las tradiciones, pero sí que se trata de proteger a las personas que las mantienen vivas para poder adaptar nuestras fiestas al clima del siglo XXI", ha explicado el portavoz.

Asimismo, el grupo municipal socialista ha señalado que existe "una personalización excesiva de las redes institucionales alrededor del alcalde de Pablo Ruz", indicando que "las redes deben de servir para informar de la programación, del transporte, de la seguridad, del calor, de los servicios y de las actividades de nuestros entes festeros".

Respecto al conflicto entre la Gestora de Festejos Populares y UFECE, la oposición ha vuelto a cargar contra el alcalde de Elche, exigiendo que "Ruz asuma personalmente este asunto y consiga esos acuerdos para que en 2027 el conflicto esté solucionado".

Valera también ha expresado las quejas de la ciudadanía respecto a los precios de las entradas de la barraca municipal, señalando la necesidad de limitar la escalada de precios por el bien de las familias y los jóvenes que deseen acudir a los conciertos.

Finalmente, desde el PSOE critican la ausencia del máximo representante de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en las representaciones del Misteri d'Elx, exigiendo el reconocimiento institucional que merece "uno de los grandes tesoros culturales de toda la Comunitat Valenciana".