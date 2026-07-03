El PSOE de Elche avisa del peligro para los peatones de dos viviendas abandonadas en la calle Reina Victoria

Vicente Alberola, concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, ha denunciado este viernes el estado de ruina que presentan dos viviendas colindantes situadas en la calle Reina Victoria, que es una de las vías principales de la ciudad.

El edil ha denunciado una situación prolongada en el tiempo sobre unas casas que llevan deshabitadas desde meses atrás y en las que ya se han producido desprendimientos en la fachada y los tejados.

Además, Alberola ha denunciado la imagen descuidada que proyecta sobre una zona de paso muy frecuente en Elche, por cuanto Reina Victoria es una calle que va al centro del casco histórico de la ciudad.

Vicente Alberola ha exigido al equipo de gobierno municipal, que está integrado por el PP y Vox, que actúe de manera urgente, más allá de acordonar la parte de la acera afectada, con el objetivo de garantizar la seguridad en este entorno para vecinos y viandantes y así evitar que se produzca cualquier futuro incidente.