La Policía Local de Santa Pola pide la colaboración ciudadana para localizar al conductor de un coche implicado en intentos de robos el viernes

La Policía Local de Santa Pola ha pedido la colaboración ciudadana para localizar un vehículo y su conductor que en la noche de este pasado viernes escapó de la patrulla policial que lo perseguía tras una persecución en la que el huido circuló de manera temeraria, poniendo en riesgo la seguridad vial en vías de la localidad marinera como las calles Lérida y Tarragona, en Gran Alacant en las avenidas Noruega y Mediterránea e incluso en la Nacional 332 y en la CV-865 (carretera Santa Pola-Elche).

Precisamente en esa última vía, ya en el término municipal de Elche, en la pedanía de Valverde, finalizó la persecución.

A través de los perfiles oficiales del cuerpo de seguridad en redes sociales, la unidad de la Policía Local Judicial de Tráfico de la Policía Local de Santa ha solicitado que cualquier ciudadano que pueda disponer de algún “dato” o “vídeo del vehículo” y su conductor lo aporte. Ha explicado que el coche implicado es de la marca Mercedes Benz, modelo GLC y de color gris.

La persecución tuvo lugar entre las 23:20 y las 23:45 horas. Desde la Policía Local santapolera se ha explicado que la patrulla que seguía a ese vehículo “no quiso provocar un mayor riesgo para el numeroso tráfico de la vía en ese momento en la CV-865 a la altura de Valverde”.

“Si algún de los conductores o usuarios de la vía que tuvieron que apartarse para no ser embestidos por este vehículo tiene alguna imagen del mismo se ruega contacte con esta Policía”, señala el mensaje difundido por el cuerpo de seguridad.

Evitados robos en viviendas y tres agentes herido

Al parecer, el conductor del vehículo huido había intentado en la tarde del viernes perpetrar robos en viviendas de distintos puntos urbanos de Santa Pola. Actuó acompañado de otro ciudadano, que pudo ser detenido.

El aviso lo dieron distintas llamadas de ciudadanos que comunicaron a la Policía Local lo que entendían que eran movimientos sospechosos en el entorno de viviendas por parte de los sospechosos.

A la llegada de las dotaciones de la Policía Local santapolera movilizadas al lugar se localizó y, tras una persecución, se arrestó a alguno de los implicados, que, a tenor de la sospecha de los agentes del cuerpo de seguridad formaban una banda especializada en robos con fuerza en domicilios.

Durante esa intervención, tres agentes resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos en distintos centros sanitarios.

Conjuntamente con la Guardia Civil, la investigación continúa abierta.