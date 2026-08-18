El debut del Elche de Anselmi deja en el aire el futuro de John Chetauya y Bambo Diaby

John Chetauya y Bambo Diaby (además de Abiel Osorio) se quedaron fuera de la lista de convocados para el Deportivo-Elche. A falta de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes, el futuro de ambos futbolistas es incierto tras la decisión que tomó Martín Anselmi en Riazor.

Chetauya ha sido un jugador importante para Sarabia en las dos temporadas del preparador vasco en el Martínez Valero. Era un comodín para el bilbaíno. Le utilizó como central, pivote y lateral derecho. John, con contrato hasta 2028 con la entidad franjiverde, siempre ha cumplido sobre el terreno de juego.

Sin embargo, la competencia en la plantilla le podría dejar sin oportunidades. La llegada de Morcillo como suplente de Marc Aguado parece cerrarle el hueco en esa demarcación. También está Fede Redondo, aunque para Anselmi cuenta más como central.

El caso de Bambo Diaby es diferente. Hay 'overbooking' de centrales en la plantilla, por lo que la posición parece cerrada salvo que se produjera la salida de David Affengruber. La renovación de Matia Barzic sitúa al hispano-croata por delante de Diaby en la rotación.

Bambo ya estuvo cerca de salir rumbo a Chipre antes del inicio de la pretemporada. De hecho, se unió al grupo más tarde. La operación se rompió y ha completado la pretemporada a las órdenes de Martín Anselmi. El pasado curso ya jugó cedido en el Granada de Pacheta durante la segunda vuelta.

Diaby tiene contrato con el Elche hasta junio de 2027. Desde su entorno no ven una salida cercana, aunque aún quedan dos semanas de mercado y podría buscar nuevo destino si sigue fuera de los planes del preparador bonaerense.