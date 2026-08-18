Un central es la prioridad del Eldense en la recta final de mercado de fichajes

Restan dos semanas para el cierre del mercado y el Eldense necesita varios refuerzos para cerrar la plantilla. Al menos es lo que reclama Claudio Barragán. La dirección deportiva no ha ocultado que el objetivo pasa por reforzar la defensa y el ataque. Como mínimo, llegarán dos jugadores... y no se descarta que sean más, siempre que el límite salarial lo permita.

El control económico de la Liga es uno de los obstáculos que se está encontrando el CD Eldense en su regreso a Segunda. A nadie se le escapa que la entidad azulgrana contará con uno de los límites salariales más bajos de la categoría. Desde el club están trabajando para intentar ampliarlo, pero la cifra prevista es de 4,5 millones de euros aproximadamente.

La dirección deportiva que lidera Víctor Lafuente ya ha realizado trece incorporaciones, incluyendo el regreso de Ramón Vila. El verano ha sido movido y la salida de jugadores como Manu Molina o Nacho Quintana ha obligado a cerrar más fichajes de los previstos en un primer momento.

La derrota en Almería en el debut no varía la hoja de ruta del Eldense. La prioridad sigue siendo el fichaje de un central. Claudio Barragán se ha ido encontrando problemas por el camino, como la lesión de Álex Serradell. Mitchell Dijks no convenció durante las dos semanas que estuvo a prueba.

También está prácticamente descartada la continuidad de Aridane Hernández. Los problemas físicos han impedido que pudiese completar la pretemporada y en el Eldense son conscientes de que necesitan un zaguero. Se busca un compañero para Floris Smand, Álex Serra y Javi Olaizola.

Más fichajes

El fichaje de un atacante polivalente es otro de los objetivos del Eldense. Se busca un extremo para tener más opciones por fuera. Tampoco se descarta que se apueste por un futbolista que pueda actuar tanto en banda como en la mediapunta.

Con esas dos necesidades como prioridad para cubrir durante estas dos semanas, el Eldense no renuncia a mejorar la plantilla si aparecen opciones en otras demarcaciones. Por ejemplo, en los laterales. Ibarrondo se quedó fuera de la lista para la primera jornada con problemas físicos. Por la izquierda, podría llegar otro jugador para aportar competencia.