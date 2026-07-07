Cae un grupo que operaba desde Elche y explotaba a personas en situación irregular en Elda, Petrer, Monóvar y Sax.

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo que explotaba laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación irregular que operaba desde una nave industrial de Elche.

La operación se ha desarrollado en Elda, Petrer, Monóvar y Sax ha culminado con la detención de cinco personas que están acusados de presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

El entramado desarticulado operaba desde una nave industrial ubicada en el municipio ilicitano bajo la apariencia de una empresa de logística. Desde este punto, los cabecillas de la banda organizaban la distribución masiva de paquetes mediante una estructura jerarquizada que incluía intermediarios y repartidores en localidades de la comarca del Medio Vinalopó.

La Policía ha constatado que los trabajadores, en su mayoría en situación irregular, eran sometidos a condiciones laborales abusivas, con jornadas de hasta siete días semanales y más de diez horas diarias, sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social. Percibían retribuciones de unos sesenta céntimos de euro por paquete entregado, lo que se traducía en ingresos mensuales de entre 600 y 900 euros.

La organización estaba liderada por dos de los arrestados que dirigían la operativa y gestionaban la aplicación utilizada para el reparto. Contaban con colaboradores encargados del transporte, la coordinación local y la distribución de pagos. Estos intermediarios subcontrataban diariamente a entre 15 y 20 repartidores, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y necesidad económica.