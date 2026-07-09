El Camp d’Elx está de luto: muere Daniel Soler Mateu, presidente de la cooperativa Cambayas

El Camp d’Elx está de luto. Este jueves va a dar hoy su último adiós a Daniel Soler Mateu, presidente de Cambayas Cooperativa Valenciana desde hace 30 años, desde 1996, que fallecía ayer a la edad de 83 años.

La capilla ardiente está en la Sala 6 del Tanatorio de L’Aljub donde, hoy jueves, a las 12:45 horas, va a tener lugar el funeral.

Daniel Soler fue socio fundador de la cooperativa agraria Cambayas, cuyos orígenes se remontan al año 1979 cuando, con el esfuerzo y la unión de 28 agricultores se fundó una Sociedad Agraria de Transformación en la pedanía ilicitana de Las Bayas. Más tarde, en 1999, esa entidad se transformó en la actual sociedad de Cambayas Cooperativa Valenciana, que es una de las más importantes de Elche y de la provincia, contando con alrededor de 300 socios y 1.200 hectáreas de cultivo.

En sus orígenes nación centrada en el cultivo de la alcachofa y a lo largo de los años ha ido añadiendo otros productos ya consolidados como los higos, las brevas, la granada o la coliflor.

Daniel Soler ha dedicado toda una vida a la agricultura y ha sido defensor tenaz de los trasvases y la disponibilidad de agua de calidad para el Camp d’Elx en particular y el sector de la agricultura en general.

Además, a lo largo de su trayectoria vital y profesional ha dado muestra de su espíritu emprendedor dedicando también esfuerzos a otros sectores empresariales como el de los seguros.