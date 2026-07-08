El Ayuntamiento de Elche anuncia que se van a retomar las obras de reforma de jardineras en Obispo Barrachina

El Ayuntamiento de Elche ha informado del inicio en las próximas semanas de las obras por las que se van a retomar las obras de reforma de las jardineras del Jardín Nieves Berenguer, en la calle Obispo Barrachina.

Se trata de unos trabajos que la empresa adjudicataria no finalizó, por lo que el Ayuntamiento resolvió el contrato procediendo a licitar la ejecución de los trabos que quedaron pendientes, que son los que ahora se van a acometer.

Se van a renovar se 26 jardineras que tendrán gravilla en lugar de césped artificial como presentaban las anteriores. También está prevista la realización de reparaciones puntuales en el sistema de riego que ya existe en la zona con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

Así se ha informado desde el Ayuntamiento a los vecinos de la zona en una reunión a la que ha asistido la concejala de Distritos, Loli Serna, que planteado la posibilidad de plantar en esa área árboles de gran porte para dar sombra o la instalación de toldos vela.