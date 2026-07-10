Arranca la sección oficial de la 49º edición del Festival de Cine de Elche

Comienza la 49º edición del Festival de Cine Independiente de Elche 2026, organizado por la Fundación Mediterráneo, con la proyección de los nueve primeros cortos de la sección oficial, que se proyectarán a las 22:00 horas en el Hort del Xocolater y Playa Arenales.

La programación de la jornada de este 10 de julio se inaugura a las 21:30 horas con la presentación y proyección del vídeo documental ‘50 años de la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater’. Tras el visionado dará comienzo la sección oficial.

Los títulos protagonistas del primer día del festival son los siguientes: ‘La Anciana y la Eternidad’, ‘El Fantasma de la Quinta’, ‘El Regalo’, ‘When the Sun Hits’, ‘Triatge’, ‘El Cuerpo de Cristo’, ‘Tinieblas’, ‘Cuando Nadie Llama’ y ‘Perromaquia’. Estos títulos forman parte de los 71 seleccionados de entre los 1.822 candidatos procedentes de 63 países.

El calendario del festival contempla sesiones de visionado hasta el jueves 16 de julio. Una vez finalizada la sección oficial se celebrará la Gala de Clausura, en la que un jurado y el público que haya acudido a las proyecciones anunciarán las propuestas galardonadas, además de entregar la Palmera de Plata a la homenajeada Kiti Mánver.

Los cortometrajes seleccionados optarán a siete premios oficiales con una dotación total de 15.000 euros con categorías para ficción, documental, animación, internacional y los galardones a Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guion.