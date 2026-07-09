Los colegios de Elche cierran el proceso de escolarización con 529 vacantes en las aulas de tres años y de 60 en las de dos

El cierre del proceso de matriculación y escolarización infantil ordinario, para el próximo curso 2026-2027, ha recogido 1553 solicitudes en aulas de 3 años y 243 en aulas de 2 años.

Estas cifras, contrastadas con el número total de plazas ofertadas para los 3 años (2082) y los 2 años (312), dejan un total de 529 y 60 vacantes respectivamente. Dichas plazas públicas disponibles serán ofertadas durante el proceso de matriculación extraordinario, del 13 al 15 de julio, con el mismo procedimiento de solicitud telemática que en la convocatoria ordinaria.

En caso de que el próximo plazo no llegue a cubrir las 589 vacantes, cinco aulas infantiles de 3 años y una de 2 años quedarán en estado de 'no funcionamiento'. Los centros afectados son Eugeni d'Ors, Dama d'Elx, San Fernando, Baix Vinalopó, Hispanidad y Luis Cernuda. Desde el Ayuntamiento de Elche se señala que la poca demanda se debe a la baja natalidad en el municipio.

Respecto a la educación secundaria, los centros continúan matriculando alumnos tras la publicación de las listas definitivas el pasado 2 de julio. En los niveles de bachillerato, hoy tendrá lugar la publicación de los listados definitivos.

El periodo extraordinario para estas etapas será del 17 al 23 de julio, en el caso de la ESO, y del 23 al 27, para bachillerato.

Asimismo, la concejala de Educación y Discapacidad, María Bonmatí se ha pronunciado acerca del caso de 10 alumnos que no han obtenido plaza, en el CEIP Candalix, debido a la elección de la lengua base. La edil explica "que se reunió con las familias y la dirección del centro para hacer un informe y una solicitud formal a la Conselleria por el cambio de lengua".

Una petición que, finalmente, ha sido desestimada por ir en contra de la ley.