Las consecuencias del incendio de Los Gallardos también se sienten en Elche: una familia ilicitana logra escapar de las llamas

El grave incendio forestal de Los Gallardos, en la provincia de Almería, nos ha estremecido este viernes con cifras de víctimas muy dolorosas e imágenes de las llamas espectaculares.

Una familia de Elche, matrimonio y dos hijos, ha logrado escapar de las llamas cuando se encontraba en la vivienda que tiene en la zona, concretamente en el término municipal de Vera, en el área de Valle del Este.

Se trata de la familia de Josema San-Matías, conocido empresario del ámbito de la hostelería en Elche.

Las llamas se iniciaron a unos kilómetros de distancia de esa área y han llegado hasta la autovía que discurre por la zona y al otro lado de la que está la vivienda de la familia ilicitana que logró circular por esa misma autovía antes que fuese cortada al tráfico de vehículos. El susto para ellos ha sido mayúsculo.

A fin de poder hacerse una idea de cómo es la zona afectada por el virulento incendio, Josema San Matías nos ha realizado una descripción de cómo es la misma.

El municipio de Elche ha mostrado este mediodía su solidaridad con los afectados con una concentración silenciosa este mediodía en la plaza de Baix, junto al Ayuntamiento.

Caída de un poste eléctrico

La hipótesis más fuerza ha tomado para explicar el origen del incendio es la caída de un poste eléctrico de alta tensión. El viento que soplaba en la zona aceleró el avance de las llamas.

De momento ha constancia oficial de 19 desparecidos y al menos 12 personas muertas, la mayoría de ellas atrapadas en sus coches cuando trataban de huir del fuego.