El Hospital General de Elda amplía las opciones terapéuticas para pacientes con accesos venosos difíciles

La intervención, guiada por ecografía en tiempo real, ha sido coordinada por la Consulta de Accesos Vasculares en colaboración con profesionales de los servicios de Endocrinología, Hospitalización a Domicilio y Anestesia y Reanimación.

El procedimiento de implantación de un catéter femoral central de inserción periférica constituye una alternativa terapéutica cuando no es posible utilizar los accesos venosos habituales de los miembros superiores. Su técnica de tunelización de acceso femoral permite alejar el punto de entrada y situarlo en la parte anterior del muslo, en casos de pacientes con necesidades clínicas de alta complejidad.

Esta estrategia reduce el riesgo de contaminación e infección asociado a los accesos femorales convencionales y aumenta tanto la seguridad del dispositivo como el confort del paciente, mediante una vía segura y eficaz para administrar tratamientos intravenosos de larga duración.

Con iniciativas como esta, el Departamento de Salud de Elda ofrece soluciones personalizadas a pacientes con limitaciones, facilitando la administración segura de nutrición parenteral, tratamientos intravenosos prolongados y otras terapias complejas.

Asimismo, esta práctica posee gran valor para los profesionales especializados en accesos vasculares, especialmente cuando las alternativas convencionales no resultan viables. Por último, refuerza la apuesta del Departamento por la innovación, la excelencia asistencial y la incorporación de técnicas avanzadas que mejoran la seguridad clínica y la calidad de la atención prestada a los pacientes en el seguimiento, incluso, fuera del entorno clínico.