La Generalitat proyecta en el puerto de Santa Pola un ‘punto limpio’ y un pantalán para embarcaciones de artes menores

La Conselleria de Agricultura y Pesca ha proyectado la instalación en el puerto de Santa Pola de tomas de luz y agua en el muelle de la zona pesquera, la mejora del sombraje en la zona de tendido de redes de pesca y la modernización de las infraestructuras portuarias mediante la instalación de un pantalán para el amarre de embarcaciones de artes menores, separándolo del tráfico de pasajeros a Tabarca.

Además, va a construir un punto de recogida de residuos ‘punto limpio’.

Esas actuaciones forman un paquete de medidas para la modernización del puerto de Santa Pola que se integran en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura en los puertos pesqueros competencia de la Generalitat Valenciana.

Así lo recoge una resolución conjunta de la Dirección General de Pesca y la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos publicada en el Documento Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en la que se enumeran las obras destinadas a la modernización de las infraestructuras pesqueras de los puertos competencia autonómica.

También se proyectan obras en los puertos pesqueros de Torrevieja, Guardamar del SEGURA, Jávea, Moraira, Calpe, Altea, Campello, Villajoyosa, Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Burriana, Cullera.