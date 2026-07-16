La Policía Local de Elche detiene a un hombre por realizar tocamientos a varias niñas en las piscinas municipales de El Toscar

La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre denunciado por realizar tocamientos a menores en el complejo de piscinas municipales del barrio El Toscar.

Según ha desvelado este jueves el Ayuntamiento ilicitano, los hechos ocurrieron la pasada semana, concretamente el martes por la tarde.

Fue una empleada del recinto la que solicitó la presencia policial, aludiendo a que un hombre había realizado presuntos tocamientos a una niña menor de edad.

Cuando los agentes llegaron al lugar distintas madres y menores se acercaron a ellos manifestando lo mismo y señalando al mismo implicado. Aseguraron a los agentes de la Policía Local que el ahora detenido había realizado tocamientos inapropiados a varias niñas mientras se encontraban en la piscina.

Además, algunas de las usuarias que se encontraban en ese momento en las instalaciones indicaron a los efectivos policiales que la conducta del hombre ya les había resultado extraña en días anteriores, especialmente por su aproximación a menores en el recinto.

El hombre denunciado, que tiene una edad de 68 años, fue identificado y detenido por los agentes, siendo trasladado a la Jefatura de la Policía Local donde se han instruido diligencias contra él como presunto autor de un delito contra la libertad sexual.