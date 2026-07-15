Elche inaugura Ronda Ciudad de Guadix en homenaje a los ciudadanos del municipio que vinieron a la ciudad

El Ayuntamiento de Elche ha inaugurado la Ronda Ciudad de Guadix, la nueva denominación de la Circunvalación Oeste, este lunes en un acto institucional en el que se ha rendido homenaje a la ciudad andaluza y granadina de Guadix y a los accitanos que llegaron a Elche en los años 50 y 60 y contribuyeron al desarrollo industrial, económico y social ilicitano.

El evento ha estado presidido por Pablo Ruz, alcalde de Elche, y Jesús Lorente, alcalde de Guadix, y ha contado con la presencia de miembros de ambos gobiernos municipales, muestra de la estrecha relación entre ambas ciudades.

Pablo Ruz en sus declaraciones ha afirmado que “es un homenaje permanente a tantas personas que un día dejaron su tierra para buscar una oportunidad y encontraron en Elche una ciudad de acogida”. Además, el alcalde ha recordado que hoy en día alrededor de 13.000 ilicitanos nacidos en Andalucía residen en Elche.

Jesús Lorente, el alcalde de Guadix, ha puesto en valor la acogida de las familias de Guadix que llegaron hace décadas y ha agradecido el homenaje institucional por parte de los ilicitanos. Después de la inauguración los dos gobiernos municipales han mantenido un encuentro en la Sala del Consell del Ayuntamiento de Elche.