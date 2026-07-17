Las pantallas gigantes para la final del Mundial del fútbol entre España y Argentina colonizan los municipios del Vinalopó

Los municipios de las tres comarcas del Vinalopó se preparan para vivir este próximo domingo un nuevo hito del deporte español: la final del Mundial de fútbol que va a enfrentar a España y Argentina.

La ilusión por La Roja también se ha apoderado de todos los municipios y en muchos de ellos, como ya ocurrió este pasado martes con motivo de la semifinal en la que la selección española derrotó a Francia, obteniendo el billete para la final del torneo, se van a instalar pantallas gigantes en espacios públicos desde las que se podrá seguir en directo la emisión del partido.

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado la instalación de tres pantallas. Una estará en la Plaza de Baix, otra en la plaza Mayor de L’Altet y la tercera en Los Arenales del Sol. Además, en Torrellano, la comisión de fiestas colocará una en el recinto festero.

En Crevillent el Ayuntamiento ha que habrá una pantalla en el auditorio municipal; en Aspe en el Auditorio Alfredo Kraus; y en Novelda en el Parque Auditorio Municipal.

En Elda, el Ayuntamiento ha anunciado la instalación de dos pantallas gigantes. Una estará en la Plaza Mayor y la otra en la Plaza de la Ficia.

Por su parte, en Petrer se podrá seguir la final del Mundial en el Parque El Campet.

En Sax habrá una pantalla gigante con señal de televisión en la Plaza Mayor; en Monforte del Cid en la Glorieta Municipal; en Pinoso estará en el Jardín Municipal; y en Villena en la Plaza de Santiago.

En Monóvar se podrá seguir la final del Mundial entre España y Argentina en el recinto Camps d’Esports Santa Barbara.

En muchos casos, la instalación de pantallas gigantes de televisión será arropada con actividades como pintacaras y de música.