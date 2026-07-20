Compromís exige en Elche la retirada de la campaña que prohíbe que los perros orinen en aceras o zonas ajardinadas

Este lunes, la portavoz de Compromís per Elx, Esther Díez, ha explicado la segunda moción que el grupo municipal ha registrado para el próximo pleno de este mes de julio. Se trata de una propuesta que nace a raíz de la polémica que ha causado la campaña promovida por el Ayuntamiento de Elche acerca de prohibir que los perros orinen en aceras o zonas ajardinadas.

Esther Díez ha señalado que los dueños y dueñas de estos animales de compañía denuncian que "en vez de ofrecer alternativas para que sus mascotas puedan hacer sus necesidades, se las criminaliza".

Por ende, a través de esta moción Compromís per Elx busca la retirada de la campaña promovida por el Ayuntamiento de Elche, y que este mismo "asuma la obligación de crear más parques para perros y animales de compañía".

Según la edil del grupo municipal, "la ciudadanía necesita que el gobierno entre el Partido Popular y Vox amplíen la red de parques para mascotas, manteniendo unas condiciones idóneas para poder garantizar una alternativa real a todos aquellos tutores y tutoras de animales de compañía". Por su parte, Esther Díez también ha citado el uso de infraestructuras alternativas como urinarios ecológicos que ya han sido puestos en marcha en otras ciudades.

Asimismo, la portavoz ha recalcado la necesidad de actualizar la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales de Compañía en base a la Ley de Bienestar Animal aprobada en el año 2023. En concreto, se ha referido a que, en términos de las necesidades de los animales, "estos sí que pueden realizarlas en diversos lugares siempre que sus dueños recojan y limpien dichos excrementos de forma inmediata".