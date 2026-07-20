Comienzan en Elche las obras de reurbanización del entorno del estadio de fútbol ‘Manuel Martínez Valero’

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, han visitado este lunes el inicio de las obras de reurbanización del entorno del estadio de fútbol ‘Manuel Martínez Valero’ (campo de fútbol del Elche Club de Fútbol), que es una actuación que han destacado como “estratégica que permitirá transformar por completo uno de los principales accesos al recinto deportivo".

Ya han comenzado en Elche las obras de reurbanización del entorno del estadio de fútbol ‘Manuel Martínez Valero’. | Ayuntamiento de Elche

Los trabajos afectan a una superficie total de 24.490 metros cuadrados (m2) y han sido adjudicados a Pavasal Empresa Constructora SAU por 3,2 millones de euros. El plazo de ejecución previsto es de entre cinco y seis meses, por lo que está previsto que la actuación estará finalizada antes de que termine el año.

El proyecto contempla la urbanización completa del entorno del estadio con la creación de nuevos viales, dos glorietas, amplias aceras accesibles, medianas ajardinadas, nueva iluminación, mobiliario urbano y zonas de aparcamiento.

"Después de 50 años por fin vamos a tener un entorno del estadio adecuado a la grandeza del Elche Club de Fútbol, de nuestra ciudad y de uno de los estadios más importantes de España", ha afirmado Pablo Ruz, quien ha abundado en que se trata de una actuación "fundamental" que permitirá convertir un espacio actualmente "muy duro y poco urbanizado" en "un gran corredor verde, con amplias aceras y la plantación de numerosos árboles".

Una de las principales actuaciones previstas es la adecuación de la actual avenida de Manuel Martínez Valero como un nuevo vial de aproximadamente 375 metros de longitud y una plataforma de 26 metros. Contará con dos calzadas de dos carriles cada una, cuatro carriles en total, una mediana central de dos metros y aceras aproximadamente de 5,6 metros a ambos lados.

Asimismo, en la avenida José Esquitino Sempere pasará a contar con cuatro carriles de circulación, mediana central, una banda de aparcamiento en línea y una alameda peatonal de diez metros de anchura. La actuación llegará hasta el límite del sector E-24, "donde la continuidad de la acera quedará vinculada al futuro desarrollo urbanístico".

El proyecto incorpora, además, dos nuevas rotonda de circulación, que permitirán "mejorar la distribución del tráfico, aumentar la seguridad vial y facilitar los accesos al estadio, especialmente en los momentos de mayor afluencia de público".

La ejecución de las obras se está coordinando con la Policía Local, el Elche CF y los organizadores de los distintos eventos que se celebran en la zona. Se han planificado las distintas fases de obra, los posibles desvíos de tráfico y la señalización provisional para "minimizar" afecciones. El acceso al estadio se mantendrá durante la ejecución de los trabajos y se adaptará a medida que avance la obra.

Asimismo, la planificación de los trabajos permitirá compatibilizar las obras con la celebración de la Cridà a la Festa de Elche, prevista para el próximo 1 de agosto, así como con otros eventos que puedan coincidir durante el periodo de ejecución.